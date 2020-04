Ragazzo morto in via Monti, il cordoglio dei docenti: "Riposa in pace"

"Schiere di angeli ti accompagnino in paradiso". Un fiume di messaggi affranti accompagnano il post che la comunità scolastica dell'istituto Genovesi-Da Vinci di Salerno ha voluto pubblicare sulla propria pagina facebook per stringersi al dolore della famiglia di R.P., il tredicenne deceduto nella tarda serata di ieri, in via Monti. La comunità scolastica è stata già segnata in passato dal grave lutto di Melissa, la studentessa tifosa della Salernitana, morta durante una interrogazione.

I dettagli

Il ragazzino di 13 anni ha perso la vita precipitando dal balcone di un’abitazione situata al settimo piano di un condominio in via Monti. Inutili i soccorsi. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Tanto dolore.