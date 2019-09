Choc a Santa Maria di Castellabate: trovato un cadavere in spiaggia

Un uomo di 38 anni, Domenico Di Sessa, è stato trovato morto stamattina sulla spiaggia di Santa Maria di Castellabate.

I soccorsi

L'uomo - scrive infocilento.it, è stato notato stamattina all'alba da due passanti. Il corpo galleggiava nei pressi della riva. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto la Guardia Costiera e le ambulanze. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Era il titolare di una struttura ricettiva in località Pozzillo. Non si esclude che sia caduto in acqua dopo un malore e che sia morto per annegamento. Si indaga.

La foto che pubblichiamo è di archivio.