Tragico incidente in autostrada: muore un 42enne, 4 feriti

Tragico incidente stradale, ieri notte in autostrada: Michele Di Giovanni, portuale di origini casertane, alla guida della sua Fiat Bravo, ha perso il controllo della propria auto ed è morto sul colpo. L'uomo doveva imbarcarsi insieme ad altri colleghi. Ferite le altre quattro persone che erano in sua compagnia. Di Giovanni era originario di Recale e la comunità casertana, raggiunta stamattina dalla notizia, è addolorata e si è stretta intorno alla famiglia del 42enne deceduto. Non è ancora chiara la dinamica del tragico incidente stradale, che si è verificato ieri notte. Indaga la Polstrada.

In corso aggiornamenti