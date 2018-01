Siano, mangia il panettone e muore soffocato: choc in una clinica

Tragedia a Siano, ieri mattina: un uomo è morto soffocato ingerendo una fetta di panettone, presso una struttura sanitaria privata per la degenza e la riabilitazione di persone con problemi psicofisici.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, riportata da Il Mattino, l’uomo avrebbe sottratto ad un altro paziente una fetta del dolce, mangiandola con ingordigia: il boccone andato di traverso non gli ha lasciato scampo. Inutili, purtroppo i soccorsi per l’anziano, giunto già cadavere presso l'ospedale di Mercato San Severino. Si attende l'autopsia: indagini in corso.