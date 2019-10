Dramma a Salerno, è morto Dipo: il ricordo dei volontari

E' morto ieri Dipo, conosciuto da molti residenti di via Carmine come "Ciro", straniero senza fissa dimora spirato in giovane età. In passato, "Ciro" aveva lavorato presso il mercato di via Piave, ma poi, a seguito di problemi di dipendenza dall'alcol, aveva perso casa e impiego, finendo in strada. Una storia dolorosa.

"Ieri è morto il terzo clochard ancora più giovane degli altri due precedenti. - scrive Rossano Braca di Venite Libenter - Da mesi ci supplicava di aiutarlo a trovare un luogo dove stare perché non si sentiva bene e voleva potersi curare. Anche per lui la calda accoglienza di una cella frigorifera in ospedale". Per lui, anche il pensiero del presidente dell'Ufficio Diocesano Migrantes, Antonio Bonifacio: