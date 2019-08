Tragedia in mare: muore un turista a Positano, inutili i soccorsi. L'uomo aveva 46 anni ed era di origini americane. Ha accusato un malore, gli è stata praticata la respirazione bocca a bocca ma i soccorsi sono stati inutili. La figlia ha accusato un malore.

I fatti

L'uomo stava nuotando Praiano ma avvertito dolori al petto. La moglie e le due figlie hanno hanno allertato i soccorsi. Un gommone di uno stabilimento balneare è arrivato per primo sul posto. A seguire, i volontari della Croce Rossa gli hanno praticato la respirazione bocca a bocca, poi il 118 con il medico, i volontari del Multiservice. Per il turista non c'è stato scampo.