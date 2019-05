Salerno a lutto, è morto lo storico fiorista Ugo Pellecchia

Dolore a Salerno, per la scomparsa di Ugo Pellecchia, storico fiorista di via De Felice, vicino al Corso Vittorio Emanuele e a via Diaz. Vedovo da meno di un anno, Pellecchia ha raggiunto in cielo la sua amata consorte, Mena Ferrara.

Il ricordo

Tanti, i salernitani che si sono stretti attorno al dolore della famiglia: ad esprimere le più sentite condoglianze, anche la pagina Facebook Solo per chi ama Salerno che immagina Pellecchia addobbare di fiori il Paradiso. Commozione.