Dramma a Cava: non ce l'ha fatta il 50enne ustionato

Dramma, ieri sera, a Cava: è morto il 50enne che era rimasto coinvolto in un incendio divampato nella zona industriale, ieri sera. Sul corpo ustioni di primo, secondo e terzo grado.

I soccorsi

Il malcapitato è stato trasportato all’Ospedale cittadino di Santa Maria dell’Olmo in gravi condizioni, ed in seguito trasferito al Centro Grandi Ustionati, dell’Ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli: purtroppo non ce l'ha fatta, come riportato da Ulisseonline.