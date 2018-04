Trovato morto nella sua abitazione a Futani: sequestrata la salma, si indaga

E' stata posta sotto sequestro come deciso dalla Procura di Vallo della Lucania, la salma di un uomo di sessant’anni, nel salernitano: Giovanni Zagaria, allettato e con problemi fisici e mentali, è stato ritrovato ieri mattina privo di vita nella sua abitazione di Futani. Come riporta Infocilento, l’uomo era in casa solo con la sorella, anche lei disabile. A ritrovare il cadavere, la badante: probabilmente è deceduto durante la notte.

Gli accertamenti

Una familiare si è subito recata presso la stazione carabinieri di Cuccaro Vetere dove ha presentato denuncia per far luce sulle cause della morte dell'uomo. Sul caso é stata aperta un’indagine, dunque: accertamenti in corso.