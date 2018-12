Curiosità, spunta Freddie Mercury tra le opere esterne della mostra di Pellezzano

Curiosità, per le opere esterne della mostra organizzata dal Comune di Pellezzano e che verrà inaugurata giovedì 6 dicembre, alle ore 18, presso il Complesso Monumentale dell’Eremo dello Spirito Santo. A sorprendere i cittadini, dunque, il soggetto della scultura luminosa in perspex e neon: il celebre Freddie Mercury, pseudonimo di Farrokh Bulsara, cantautore, musicista e compositore britannico. Ricordato per il talento vocale e la sua esuberante personalità sul palco, è considerato uno dei più celebri e influenti artisti nella storia del rock.

La sua figura, rappresentata con un braccio alzato mentre si sta esibendo, è messa in risalto dalla luce retrostante del neon che gli conferisce un aurea azzurra. Conto alla rovescia, quindi, per il taglio del nastro della mostra che sta già attirando l'attenzione di grandi e piccini.