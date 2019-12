Mostra Van Gogh, si entra solo con prenotazione online: Esposito all'attacco

Malumori, oggi pomeriggio, presso la Chiesa dell’Addolorata, all’interno del complesso monumentale di Santa Sofia a Salerno, dove a molti salernitani e turisti, intenzionati a visitare la mostra virtuale di Van Gogh ,è stato impedito l’accesso in quanto la prenotazione, per entrare, va fatta online. E, a quanto pare, sembra che lo sapessero in pochi.

La denuncia

Tra le persone rimaste fuori dalla storica struttura ubicata in Piazza Abate Conforti vi è Gennaro Esposito, coordinatore del collegio Salerno-Valle dell’Irno di Fratelli d’Italia, che sui social denuncia: “Salerno, città europea dei disservizi. Per accedere alla Mostra Virtuale di Van Gogh centinaia di visitatori hanno appreso, solo arrivando dinanzi all'ingresso, che è consentito l'accesso solo a chi ha effettuato una prenotazione on line. A chi lo hanno detto? E poi solo 26 visori a disposizione per milioni di visitatori? Insomma, siamo alle solite: incapaci e incompetenti, altro che europei”.

