Boom di presenze da Disclan per "Mostro", lunghe code in via Roma

Boom di presenze, il pomeriggio del 1° maggio, presso lo storico negozio Disclan che si è trasferito in via Roma, di fronte alla Camera di Commercio.

La partecipazione

Lunge file di giovani, infatti, per vedere il rapper romano Mostro, all'anagrafe Giorgio Ferrario, che ha fatto tappa nel negozio salernitano per il suo Instore Tour. Tanta curiosità, anche per la nuova sede dello storico Disclan.

Foto di Antonio Capuano





