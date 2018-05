Motocross nella “Valle delle Ferriere”: sequestri e sanzioni dei militari

Sono stati sorpresi a praticare motocross in aree protette: i militari delle Stazioni Carabinieri Forestale di Tramonti e di Castellammare di Stabia, con l’aiuto di militari della Compagnia di Amalfi e del Reparto per la biodiversità di Caserta hanno svolto servizi di prevenzione e controllo, ai confini dei comuni di Scala, Gragnano, Agerola e Ravello. Sotto i riflettori delle forze dell'ordine, dunque, è finita un’area estesa e caratterizzata da un’orografia spesso impervia il cui controllo ha richiesto un intervento articolato: i militari hanno infatti presidiato i varchi di accesso ed uscita alle aree boscate ed in contemporanea perlustrato a piedi le aree interne.

La scoperta

Nello specifico, una parte dell’area ricomprende zone di particolare pregio ambientale e paesaggistico tanto da essere decretata quale Riserva Naturale Orientata “Valle delle Ferriere” nella quale hanno potuto sopravvivere da epoche lontanissime colonie di vegetali di estremo interesse quali ad esempio la felce gigante. In questo scenario, in cui sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, i militari hanno sorpreso motociclisti intenti al fuoristrada ed hanno proceduto al sequestro di tre motoveicoli, elevando sanzioni amministrative per circolazione con veicoli privi di targhe ed in assenza di polizza assicurativa.