Controlli nella movida a Salerno, il Comune alza ancor di più la guardia

Riflettori puntati sulla movida, in città: l’Amministrazione Comunale di Salerno, in merito ad alcuni episodi registrati nelle ultime settimane, alza ulteriormente l’attenzione a tutela della serenità dei cittadini residenti, della sicurezza degli avventori, del regolare svolgimento delle attività commerciali della ristorazione e del tempo libero.

La nota del Comune

La sicurezza e l’accoglienza sono un patrimonio prezioso, civile ed economico, della nostra comunità (come dimostra il sereno svolgimento di Luci d'Artista e degli eventi delle festività natalizie) e non possiamo in nessun modo tollerare comportamenti scorretti, illegittimi ed illegali che possano turbarlo. Il controllo dell’ordine pubblico compete alle forze dell’ordine che profondono già un notevole impegno al servizio delle collettività contro lo spaccio di droga e la piaga dei parcheggiatori abusivi. Nel contempo la Polizia Municipale ha da tempo attivato controlli serrati sulle modalità di esercizio dei locali e di vendita delle bevande alcoliche, specie ai minorenni. A supporto di tali attività sul campo, anche un sistema di videosorveglianza in progressiva espansione su tutte le zone sensibili della movida.

D’intesa con la Polizia Municipale, il Prefetto ed il Questore, in un clima di sinergica collaborazione istituzionale, dunque, il Comune valuterà fin dalle prossime ore ulteriori attività ed iniziative mirate a prevenire e stroncare ogni situazione di degrado e pericolo per la movida di Salerno, con particolare riguardo per alcuni locali in zone già attenzionate.