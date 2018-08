Droga e alcol nella movida ad Erchie: denunce e patenti ritirate

Raffica di controlli diurni e notturni dei carabinieri nella frazione Erchie di Maiori, in Costiera Amalfitana.

Il blitz nella movida

Nel corso degli ultimi giorni - riporta Il Vescovado - i militari hanno effettuato diversi posti di controllo con l'ausilio dell' etilometro fermando diversi giovani. Sono state ritirate due patenti ad altrettanti giovani per il superamento del limite alcolemico. E’ stato denunciato un ragazzo di 20 anni di Cicciano (Na) per guida sotto l'effetto di stupefacenti e detenzione abusiva di oggetti ad offendere. Durante il controllo a bordo del suo scooter, manifestando i sintomi dell'assunzione di droga, è stato sottoposto agli accertamenti presso il Pronto Soccorso di Castiglione, risultando positivo. A bordo, invece, nascondeva 5 grammi di hashish ed uno sfollagente senza giustificato motivo. In spiaggia infine, i militari in borghese hanno fermato e segnalato alla Prefettura sette giovanissimi trovati in possesso di hashish e marijuana per uso personale.