Movida fracassona, controlli nei bar: violazioni e sanzioni

Controlli della Polizia e sanzioni ai danni di esercizi commerciali di Salerno che diffondevano musica ad alto volume, fuori orario o senza idonea documentazione per la valutazione dell'impatto acustico, esibita parzialmente. Gli agenti sono entrati in azione nelle ore serali e notturne ed hanno fatto visita a bar e discoteche ubicati in zona litoranea, nella zona orientale ed in pieno centro cittadino, nel cuore della movida.

Il bilancio

Sono state controllate complessivamente 9 attività di pubblico esercizio. In particolare, presso un bar della zona orientale, è stato accertato che era in funzione, oltre la mezzanotte, un impianto stereo che diffondeva musica ad alto volume, ma il titolare non era in possesso della documentazione idonea alla valutazione dell’impatto acustico. Gli è stata contestata la violazione dell’articolo 12 dell’Ordinanza Sindacale N. 51/2002 relativa alle attività rumorose. Tra le ore 1.30 e le 2.40, presso tre bar ubicati nel centro cittadino, in prossimità del Lungomare, gli agenti hanno accertato che erano in corso esecuzioni musicali con emissioni sonore oltre gli orari consentiti ed hanno proceduto alla contestazione della violazione dell’Ordinanza Sindacale numero 124595 del 9 luglio 2013, emessa dal Comune di Salerno. I titolari delle suddette attività commerciali sono stati invitati presso gli Uffici della Questura di Salerno per l’esibizione dei titoli autorizzativi (solo parzialmente mostrati all’atto del controllo), per le conseguenti contestazioni di illecito amministrativo.