Musica alta e occupazioni abusive: sanzionati due locali della movida

Blitz della Polizia nei locali della movida di Nocera Inferiore per controllare il rispetto, da parte dei titolari, dell’ordinanza sindacale inerente il volume della musica e l’occupazione di suolo pubblico.

I controlli

Oltre trenta agenti del locale commissariato, diretti dal vice questore Luigi Amato, hanno ispezionato, in particolare, gli esercizi pubblici situati in Piazza del Corso, luogo di ritrovo per tantissimi giovani provenienti anche da altri comuni dell’Agro nocerino sarnese. Due i locali sanzionati per non aver rispettato l’ordinanza sindacale. Un’operazione, questa, scattata anche a seguito di numerose segnalazioni giunte da diversi residenti che, da tempo, lamentano il caos che si crea soprattutto nei weekend durante le ore notturne.

Il commento

Il sindaco Manlio Torquato annuncia il pugno di ferro: “L’amministrazione comunale sanzionerà adeguatamente i trasgressori per la tutela delle prioritarie esigenze di ordine, tranquillità e sicurezza dei residenti e dei frequentatori dei locali e dell’intera zona, nel pieno rispetto delle regole”.