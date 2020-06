Fase 3, raffica di controlli in bar e pub della movida a Salerno

Altro weekend di controlli da parte delle Forze dell’ordine e dei militari dell’Esercito Italiano, secondo la pianificazione predisposta con ordinanza del Questore nelle zone interessate al fenomeno della “movida” a Salerno. Nel mirino sono finite, in particolare, le zone del centro storico e del lungomare dove si registra la maggiore concentrazione di giovani che frequentano i tanti locali bar e pub.

I controlli

In particolare, sono state sottoposte a controllo in zona centro città 147 persone e 43 veicoli, con l’elevazione di 2 verbali di sanzione amministrativa. Particolare attenzione è stata rivolta anche all’attività di controllo in merito alla regolarità della vendita di bevande alcoliche, nel rispetto delle modalità e dei limiti orari di somministrazione, con l’effettuazione di mirati controlli amministrativi presso 13 locali bar e pub del centro, anche per prevenire eventuali assembramenti ma anche ogni forma di abuso o intemperanza, a tutela dei cittadini.