Movida a Salerno, summit al Comune: più controlli contro alcol e droga

Si è svolta, questa mattina, a Palazzo di Città, convocata dal sindaco Vincenzo Napoli, una riunione della Giunta Municipale e dei capigruppo di maggioranza per discutere della movida.

Il summit

L’intento della riunione era quello di definire una serie di azioni urgenti da sottoporre all’attenzione del Comitato Provinciale Ordine Pubblico e Sicurezza convocato per domani mattina in Prefettura. “La movida salernitana è un patrimonio economico e sociale della nostra comunità. E’ un fenomeno di aggregazione che richiama decina di migliaia di fruitori e determina importanti occasioni d’impresa e di lavoro. E’ impegno ed interesse comune garantire che tutto si svolga, come avvenuto anche nel recente periodo di Luci d’Artista e degli eventi collegati alle festività natalizie, in totale serenità e sicurezza per tutti: avventori, consumatori, residenti. Vanno prevenuti e stroncati immediatamente atteggiamenti incivili, irregolarità gestionali, atti criminali verificati in alcuni recenti episodi” si legge in una nota diffusa dal Comune.

Nel corso del summit del Comitato, il Comune chiederà di “sviluppare una severa azione sinergica delle Forze dell’Ordine (cui è demandata la gestione dell’ordine pubblico e delle sicurezza) e della Polizia Municipale fin dalle prossime ore per assicurare un controllo minuzioso della movida con particolare riguardo per la mescita di sostanza alcoliche ai minori che purtroppo assume contorni inquietanti, l’emissioni moleste dai locali, parcheggio e commercio abusivo, spaccio di droga”. Una presenza sul campo supportata anche dal sistema di videosorveglianza esteso progressivamente alle zone sensibili del territorio.