Mucca precipita sul tetto di un casolare a Vallo della Lucania: salvata dai pompieri

Paura, ieri pomeriggio, in località San Crescenzio a Vallo della Lucania, dove una mucca al pascolo è precipitata sul tetto di un vecchio casolare. A far scattare l’allarme è stato l’allevatore. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a recuperare l’animale e a metterlo in salvo.