Incidente sfiorato a Pastena, spunta una mucca sulla carreggiata

Momenti di tensione, questa sera, in via Paradiso di Pastena, a pochi metri dall’ingresso della Tangenziale di Salerno, dove una mucca è improvvisamente comparsa sulla carreggiata. Incidente sfiorato, dunque, all’altezza del noto bar “Free Time”, frequentato da tantissimi giovani anche di sera. A segnalare la sua presenza sui social network è la responsabile del Cad (Centro ascolto del disagio) Sonia Senatore che denuncia: “Non è la prima sera che si ritrovano mucche e vitelli in giro in questa zona”.