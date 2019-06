Muore a 8 mesi: sul corpo lesioni e lividi, genitori indagati per omicidio

Indagati per concorso in omicidio, i genitori di Iolanda, la bimba di otto mesi di Sant'Egidio del Monte Albino, morta presso l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Si tratta di un atto dovuto per poter effettuare esami specifici, in primis l’autopsia. Il corpicino della vittima presentava lesioni, lividi, ecchimosi ed escoriazioni.

La ricostruzione

Come riporta l'Ansa, la piccola, residente nel quartiere San Lorenzo, è arrivata intorno alle 3.30 già priva di vita nell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. I sanitari, dunque, hanno allertato le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. L’autopsia sarà effettuata lunedì pomeriggio e servirà a chiarire anche le cause del decesso.

Il quartiere sotto choc

Sotto choc, il quartiere in cui abita la famiglia della bimba, il cui papà ha avuto problemi di tossicodipendenza. La bambina aveva anche un fratellino, di circa due anni. La famiglia era attenzionata dai servizi sociali del Comune ma, come assicurato dal sindaco, Nunzio Carpentieri, mai nessuna denuncia di violenze subite era stata presentata agli enti competenti. Dolore.