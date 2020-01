Contrae la Legionella e muore: indagini in corso per far luce sul caso a Buonabitacolo

Tragedia nel Vallo di Diano: un anziano di Buonabitacolo è morto, dopo aver contratto la legionella. Dopo giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione presso l'ospedale “Luigi Curto” di Polla, purtroppo l'uomo non ce l'ha fatta.

Il caso

L’Asl di Salerno ha avviato una indagine per capire le cause della malattia, affidando gli accertamenti agli ispettori sanitari, per far luce sull'origine del contagio, come riporta Infocilento. Dolore.