Incidente ad Agropoli: muore Peviani, ex attaccante di Salernitana e Cavese

Si è spento oggi, a 67 anni, dopo un incidente stradale avvenuto ad Agropoli, Giuseppe Peviani, ex calciatore di Salernitana e Cavese. A fine luglio è rimasto coinvolto in un sinistro a bordo del suo scooter: trasferito all’ospedale di Salerno e poi a Milano, è deceduto questa mattina.

Il ricordo

Da calciatore aveva militato anche nella Salernitana e nella Cavese nel ruolo di attaccante. Ora si occupava di calcio giovanile: si trovava nella cittadina cilentana per l’organizzazione di un campus per calciatori per conto del Milan. Un fiume di messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, su Facebook. Dolore.