Via Vinciprova, spuntano i nuovi murales: tanta curiosità

Spuntano nuovi murales in via Vinciprova. Bombolette spray, colori, creatività: all'opera tanti artisti della provincia di Salerno. Pubblichiamo di seguito gli scatti fotografici di Guglielmo Gambardella, in questo suggestivo angolo di città. Il progetto è promosso da Salerno Mobilità, in collaborazione con la Fondazione Alfonso Gatto, e patrocinato dal Comune. Vi avevamo già segnalato novità in arrivo attraverso un recente video. Ecco adesso la gallery fotografica.