Muro della Baia, Cammarota (Commissione Trasparenza): "Assurdo, oltre che brutto e triste"

“Trovo assurdo, oltre che brutto e triste, l’erezione del muro in legno alto 3 metri che divide la spiaggia libera da quella privata di proprietà dell’hotel Baia di Salerno". E' quanto osservato dall'avvocato Antonio Cammarota, presidente della Commissione trasparenza del Comune di Salerno, che muove non pochi dubbi in ordine alla autorizzazione e al titolo per erigere la palizzata divisoria.

L'annuncio di Cammarota