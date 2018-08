Ferragosto nel salernitano: i musei e le aree archeologiche aperte il 15 agosto

Musei aperti nel salernitano, in occasione del Ferragosto. Chi sceglie di non allontanarsi troppo dal nostro territorio, dunque, avrà diverse occasioni di svago all'insegna dell'arte e della cultura. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, diretta da Francesca Casule, in occasione della festività ha organizzato, infatti, con la partecipazione di Comuni, Province, Diocesi e Associazioni del territorio, le aperture straordinarie di musei e aree archeologiche a Salerno e Avellino.



Di seguito, i siti aperti il 16 agosto nella nostra provincia

Complesso Monumentale di San Pietro a Corte Ingresso gratuito Ipogeo e Cappella sant'Anna (apertura a cura della Soprintendenza) 10.00 / 19.00 - Cappella Palatina (apertura a cura del Gruppo Archeologico Salernitano e 10.00/14.00 Confraternita di Santo Stefano)

Pinacoteca Ingresso gratuito 9.00 / 14.00 (apertura a cura della Provincia di Salerno) S A L E R N O Ingresso 4 euro, ridotto 2 euro

Museo Archeologico (apertura a cura della Provincia di Salerno – Ass. Fonderie Culturali) 9.00 / 14.00

Chiesa di San Giorgio Ingresso gratuito 10.30 / 14.00 (apertura a cura della Diocesi di Salerno- Rettoria ch. San Giorgio)

Duomo San Matteo. Ingresso gratuito

Quadriportico 8.30 / 20.30 (apertura a cura della Diocesi di Salerno)

Cattedrale e Cripta 8.30 -13.00 / 15.00-20.30

Giardino della Minerva Ingresso 3 euro, ridotto 1,5 euro 9.30 / 20.00 (apertura a cura del Comune di Salerno – Fondazione Scuola

Medica Salernitana)

Parco Archeologico di Fratte Ingresso gratuito 9.00 / 14.00 (apertura a cura della Provincia di Salerno)

Castello Arechi (apertura a cura della Provincia di Salerno) 9.00 / 14.00

Ingresso 3 euro, ridotto 2 euro Museo Virtuale Scuola Medica Salernitana (a cura Comune di Salerno – Fondazione S.M.S.- Coop. Galahad) apertura su prenotazione info 347 9296504

R A I T O di VIETRI SUL MARE (SA)

(apertura a cura della Provincia di Salerno) Torretta Belvedere di Villa Guariglia 9.00 / 14.00

N O C E R A S U P E R I O R E (SA)

Museo di Villa de Ruggiero Ingresso gratuito (apertura a cura della Provincia di Salerno) 9.00/ 14.00

M A I O R I (SA)

Abbazia SANTA MARIA DE OLEARIA Ingresso gratuito 15.30 / 18.30 (apertura a cura del Comune di Maiori – Associazione Maiori Cultura)

M I N O R I (SA)

Villa ROMANA Ingresso gratuito (apertura a cura della Soprintendenza) 8.00 – 19.30

P A D U L A (SA)

Ingresso alla Certosa di Padula 3 euro Museo della Lucania Occidentale (apertura a cura della Provincia di Salerno) 9.00 / 14.00

A S C E A (SA)

Parco Archeologico di Velia Ingresso 3 euro 9.00 / 18.15 ultimo ingresso (apertura a cura della Soprintendenza