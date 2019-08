Musei aperti a Salerno, a ferragosto: ecco la mappa

Il 15 agosto sarà possibile visitare San Pietro a Corte, Pinacoteca, Museo Archeologico, Castello Arechi, Museo Virtuale della Scuola Medica, Giardino della Minerva, Chiesa di San Giorgio e Duomo.

Info utili

La Soprintendenza ha reso noti giorni e orari d'ingresso. Complesso Monumentale di San Pietro a Corte: ingresso gratuito. Ipogeo e Cappella sant'Anna. Apertura a cura della Soprintendenza 10.00-19.00. Ingresso gratuitom alla Pinacoteca Proviciale, dalle ore 9 alle 14. Stesso orario previsto per il Museo Archeologico, ma in questo caso l'ingresso è a pagamento: 4 euro, ridotto 2 euro. Ore 10-14 l'ingresso da annotare per la Chiesa di San Giorgio, ingresso gratuito. Gli orari del Duomo di Salerno: Quadriportico 8.30 / 20.30, Cattedrale e Cripta 8.30 -13.00 / 15.00-20.30. Costa 3 euro, ridotto 1,50, l'ingresso al Giardino della Minerva, dalle 9.30 alle 20. Si accede al Castello d'Arechi dalle ore 9 alle 14. Ingresso 3 euro, ridotto 2 euro per il Museo Virtuale Scuola Medica Salernitana, a cura della Cooperativa Galahad, dalle 9.30 alle 12.30. A Santa Maria dee Lama, solo su prenotazione: info 339 692 3251 a cura Touring Club oppure 3396923251.

In provincia

A Raito di Vietri sul Mare sarà aperto il Museo della Ceramica di Villa Guariglia, dalle ore 9 alle 14. A Nocera Superiore, ingresso gratuito al Museo di Villa Ruggiero, dalle 9 alle 14. Dalle ore 8 alle 19.30, potrà essere visitata la Villa Romana di Minori, anche in questo caso con ingresso gratuito. Stessa formula a Laviano per il Castello: apertura al pubblico dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 19.30.A Valva, Villa d'Ayala propone visita guidata a pagamento dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 16 alle 19.30. A Padula, Certosa di San Lorenzo Museo della Lucania Occidentale aperto dalle ore 9 alle 14.