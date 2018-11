Tornano musica e dj set in centro, Santoro: "I carnefici della movida ora si ergono a salvatori"

Si lavora, al Comune, per la modifica della normativa sulla musica dal vivo nei pubblici esercizi e all’esterno dei locali. L’assessore al Commercio e alle attività produttive, Dario Loffredo, come riporta La Città, infatti, ha confermato l’intenzione dell'amministrazione di ripristinare i concerti dal vivo e i dj set. Fino ad oggi, era consentito suonare solo una volta alla settimana ed “esclusivamente” con l’utilizzo di strumenti musicali acustici, alias senza le casse. Annunciate, quindi, nuove regole che potrebbero entrare a breve a regime, ad eccezione del 24 dicembre e del 31 dicembre, giorni in cui calca e caos la fanno da padroni, a tutto rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza.

La polemica

Non convince, tuttavia, la nuova posizione del Comune a Dante Santoro, consigliere comunale di giovani salernitani-demA: "Dopo le decisioni ammazza-musica dell’assessorato all’ annona organizzai un sit-in per denunciare la morte della movida causata dalle scelte folli di questi anni. Adesso gli stessi artefici della distruzione della movida vorrebbero ergersi a salvatori della patria concedendo la musica live da loro stessi combattuta. I carnefici della movida farebbero meglio a cancellare in silenzio le scelte ridicole di questi anni, dando spazio e libertà a chi vuole esprimere arte ed intrattenimento in questa città. Continueremo con il nostro fiato sul collo su chi sta portando alla desertificazione economica di Salerno", ha concluso Santoro.