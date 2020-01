"Social Recording Studio 2020": Musikattiva pubblica il nuovo bando

L'associazione Musikattiva, con il patrocinio del settore socio formativo, lancia il bando per il nuovo anno di Social Recording Studio, il progetto presente nell'iniziativa “Spazio Multifunzionale Salerno”, a titolarità della Regione Campania, Comune di Salerno e Assessorato alle Politiche Sociali sviluppato nell'ambito del programma Benessere Giovani.

Obiettivo

Il progetto intende valorizzare i giovani aspiranti musicisti campani presso lo studio di registrazione sociale gestito dall’associazione Musikattiva. I partecipanti saranno accompagnati gratuitamente in un percorso finalizzato alla produzione musicale indipendente, alla pratica delle tecnologie musicali. Dopo Il successo del primo anno, che è appena terminato e ha portato alla luce una nuova realtà sociale ed integrativa e la produzione di un brano inedito che è arrivato alle selezione di Sanremo giovani 2020, l’assessorato Alle Politiche Sociali del Comune di Salerno continua a patrocinare l’innovativa iniziativa ideata da Massimo Santoro ed Emilio Melfi. Il percosso mira a sensibilizzare e accompagnare i giovani di età compresa fra 16 e 35 anni, alla pratica dello studio di registrazione, alla cultura d’impresa musicale, all'acquisizione di competenze professionali e allo sviluppo delle vocazioni artistiche e creative.

Info utili



Le attività (gratuite) avranno una durata di 10 mesi, a partire da febbraio 2020. Si svolgeranno presso il Centro Polifunzionale Arbostella, sito in viale Giuseppe Verdi, a Salerno. Per l’ammissione sono disponibili 20 posti per le seguenti figure: 6 autori/cantautori, 4 band/ensemble, 5 fonici, 5 strumentisti. Scadenza bando: 10 febbraio 2020. Per info utili, è possibile scrivere a info@musikattiva.it oppure telefonare ai numeri 3203532746 e 3284387226.

BANDO :

https://www.mediafire.com/file/s9x4xz7ugr465x6/BANDO_S.R.S._2020_-_pdf.pdf file?fbclid=IwAR3S6nx0AJ3zlBuXpflS4-6VtDOzj0Sm26Z5bI8rL1GiDRPnp9i4OxE4VpU

ALLEGATO A:

https://www.mediafire.com/file/808bqiyuuixxntl/allegato_A_-_pdf.pdf/file?fbclid=IwAR2PNc_bO07fIVpSlSMR7nXyafN4HEJLhTpggJsLPH2BJM6qUJPPE44v4Po