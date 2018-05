“XV Oscar Campano – Pasquale D’Angelo”, gustosi assaggi e scroscianti applausi da "My Pizza"

Notevole successo, mercoledì sera, presso il My Pizza di Nocera Inferiore, per l'Oscar Campano, giunto alla sua 15° edizione. Nello Odierna e Rachele Robustelli hanno presentato l'evento di sport che premia i personaggi dell’anno. In particolare, tra gli ospiti, Marco Capparella, Massimo D’Alessandro, Massimo Filardi, Rino Cesarano, Angelo Di Gennaro, Ottavio Lucarelli e tanti altri come il direttore di Azzurro Time.

La curiosità

Parte del ricavato del “XV Oscar Campano – Pasquale D’Angelo” è stato devoluto al Centro Laila di Castel Volturno. Una serata "buona" sotto ogni punto di vista: dalle prelibatezze proposte ai palati dei presenti, allo scopo sociale dell'iniziativa. Particolarmente gustosi, gli assaggi di pizza preparati dal maestro Stefano De Martino, con prodotti d'eccellenza del nostro territorio.