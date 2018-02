Nanà spegne la sua 5° candelina: la proprietaria adottò la cagnolina grazie a Salernotoday

Ha spento la sua quinta candelina, la cagnetta adottata da Anna Ricco attraverso la nostra rubrica dedicata alle adozioni degli amici di zampa.

La storia

La cagnolina era stata abbandonata in una scatola di cartone, insieme ai suoi fratellini, come ci fu segnalato da Assunta Salvino, delegata Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Ad accoglierla, dunque, fu una nostra lettrice che oggi ringrazia la nostra redazione per averle fatto trovato la sua dolce Nanà. Una delle storie a lieto fine, queste, rese possibili grazie ai nostri appelli di adozione.