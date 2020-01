Mistero nel Napoletano, giovane di Ascea trovato morto in albergo

Mistero in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 21 anni, originario di Ascea, M.C le sue iniziali, è stato trovato morto all’interno di una struttura ricettiva.

Le indagini

Sembra che a dare l’allarme siano stati i genitori che, da diverse ore, non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri su cui vige il massimo riserbo. Distrutti dal dolore i familiari e gli amici del 21enne.