Narcotraffico: arresti e sequestri di denaro ed auto a Scafati, l'operazione

Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore in azione, stamattina. E' stata eseguita, infatti, un’Ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore a carico di 4 indagati ritenuti responsabili di concorso in detenzione e spaccio di droga.

Gli arresti

Come previsto dal provvedimento restrittivo, richiesto dalla Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini svolte dai militari della Sezione Operativa, i Carabinieri hanno sottoposto alla custodia in carcere due fratelli scafatesi di 60 e 55 anni, ed il figlio 25enne di

uno di questi, ed hanno applicato il divieto di dimora nell’intera Regione Campania ad un 39enne di Santa Maria La Carità.

La scoperta

Le risultanze investigative, maturate a partire dal mese di marzo 2018 in seguito al rinvenimento, nelle pertinenze condominiali dell’abitazione del 55enne, di circa 100 grammi di cocaina e 100 grammi di marijuana, hanno fatto emergere elementi di responsabilità per numerosi episodi di spaccio a carico degli indagati i quali, sebbene gravati da specifici precedenti, avevano sostanzialmente fatto degli stupefacenti la loro unica fonte di sostentamento.

Il patrimonio sequestrato

Il brillante risultato operativo è stato ulteriormente valorizzato, per la prima volta nel nuovo corso di azione della Procura, dal grande lavoro svolto sul fronte degli accertamenti patrimoniali che hanno consentito di far piena luce sulla redditività dei traffici posti in essere dal noto nucleo familiare. Infatti i militari dell’Arma, oltre a rinvenire e sottoporre a sequestro la somma contante di circa 13.000 euro nel corso del primo intervento, hanno minuziosamente scandagliato redditi e patrimoni, consentendo alla Procura di richiedere ed ottenere un decreto di sequestro preventivo per altri 400mila euro circa, depositati in conti correnti e prodotti finanziari rinvenuti nella disponibilità degli indagati, oltre ad una Mercedes ed un motoveicolo anch’essi risultati verosimilmente acquistati con ricavi provenienti dallo spaccio. Denunciati, infine, in stato di libertà, a titolo di concorso, altri 5 soggetti emersi quali fiancheggiatori dei destinatari del provvedimento restrittivo.