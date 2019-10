Allaccio abusivo e violazioni igienico-sanitarie ad Atrani: stretta su lidi e bar

In azione, ieri, ad Atrani, i Carabinieri della Stazione di Amalfi insieme ai colleghi specializzati del Nas e del Nil, con personale medico dell’Asl.

I risultati

Dalle verifiche, è emerso che uno stabilimento balneare presentava un allaccio abusivo alla rete fognaria, motivo per cui è scattata la denuncia per il gestore dell’attività, oltre ad una multa salata per altra violazione legata alla materia ambientale. Come riporta Il Vescovado, sono state poi elevate sanzioni pecuniarie ad un bar della piazza, per violazioni della normativa igienico-sanitaria e a un altro stabilimento balneare.