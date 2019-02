Blitz dei Nas: chiuso lo stadio di Battipaglia, sigilli anche ad una palestra salernitana

Prosegue senza sosta, il monitoraggio dei Nas che hanno svolto vari controlli presso strutture ed impianti sportivi del territorio, rilevando notevoli carenze. In particolare, a Battipaglia, c'è stata una verifica all’interno dello stadio Pastena, rilevando non solo carenze strutturali ma anche la mancanza di un piano antincendio e della prevista agibilità. Immediata la richiesta di provvedimenti al sindaco che ha disposto la chiusura dell’intero impianto. La Fcd Battipagliese, dunque, in merito alla partita di domani, rende noto che la gara di campionato contro l’Agropoli, si disputerà allo stadio comunale di Buccino.

La chiusura a Salerno

Infine a Salerno, i Nas hanno scoperto una palestra che svolgeva l’attività senza autorizzazione e senza agibilità, segnalando le criticità al Sindaco che ne ha disposto l’immediata chiusura.