Blitz del Nas in provincia di Salerno: multe, sequestri, chiuso un laboratorio dolciario

Raffica di sequestri dei Carabinieri del NAS Salerno, al termine di minuziosi controlli effettuati in attività commerciali (pasticcerie, bar, ristoranti, industrie conserviere) a Nord e a Sud del capoluogo. Insieme al personale dell’ASL competente per territorio e dell’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, i Carabinieri sono intervenuti dapprima a Roccadaspide. In una rivendita di mangimi e prodotti per l’agricoltura, gli agenti hanno sequestrato 10.000 chili di soia OGM non tracciati ed elevato contravvenzioni per un totale di circa 2mila euro.

Gli altri controlli

A Cava de' Tirreni, i Carabinieri hanno controllato un bar-pasticceria e sottoposto a sequestro 50 chili di prodotti alimentari non tracciati. Hanno anche disposto la chiusura dell’intero laboratorio di produzione per le gravi non conformità igienico strutturali degli ambienti ispezionati. Controlli e sanzioni anche nell'Agro-Nocerino-Sarnese. A Siano, nei guai un'attività di ristorazione: sequestrati circa 30 chili di alimenti non tracciati. A Scafati, Nas in azione presso un'industria conserviera: sequestrati circa 1000 litri di olio d’oliva privi di tracciabilità, requisito indispensabile per la sicurezza alimentare. A Sala Consilina, in una rivendita di mangimi e prodotti per l’agricoltura, sottoposti a sequestro 2700 chili di grano duro e farine di soia. Tracciabilità assente.