Discoteche non a norma: scattano due chiusure nella movida cavese

Erano in 450, ma sarebbero dovuti essere 105, gli ospiti in una delle discoteche finite nel mirino dei carabinieri del Nas. C'è stato un nuovo blitz a Cava de’ Tirreni: due le discoteche passate al setaccio. Nel locale che ha superato il numero degli ospiti consentito, sono scattati i sigilli per le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di pericolo per la pubblica incolumità. Nel corso dei controlli, è stato disposto il sequestro penale di alimenti, stipati in cattivo stato di conservazione, oltre alla chiusura immediata del laboratorio cucina a causa delle gravi criticità igienico-sanitarie e strutturali rilevate.

Le verifiche

Nel secondo locale controllato, dopo le verifiche incrociate di Nas-Asl-vigili del fuoco, è stata disposta la chiusura ad horas della cucina adibita a preparazione di pasti, anche qui per gravi criticità igienico-sanitarie e strutturali. Circa le posizioni dei dipendenti: dei 21 lavoratori verificati, uno in servizio è risultato irregolare, in quanto non assicurato. Il monitoraggio prosegue.