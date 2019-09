Blitz dei Nas in ristoranti e pescherie a Salerno e provincia: scattano i sequestri

Nuova raffica di sequestri di prodotti alimentari a Salerno e in alcuni comuni della provincia. In azione i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità insieme al personale dell’Asl all’interno di attività commerciali e aziende.

Le ispezioni

Al termine dei controlli in un ristorante-pescheria a Salerno sono stati sequestrati ben 70 kg di prodotti ittici non tracciabili; in un ristorante - pizzeria di Vibonati, invece, sono stati sigillati 40 kg di carne risultata priva di tracciabilità; a Montecorvino Rovella è stata sospesa ad horas un’azienda specializzata nella produzione di mangimi animali per gravi carenze igienico sanitari e sono state sequestrate circa 2 tonnellate di materie prime e sottoprodotti di origine animale (pane e farina di pesce) utilizzati nella produzione dei mangimi e privi di tracciabilità; in un Centro imballaggio uova situato a San Marzano sul Sarno si è proceduto al sequestro amministrativo di circa 700 uova prive di tracciabilità: la struttura è stata chiusa per gravi carenze igienico sanitarie e strutturali; infine in un supermercato di Montesano sulla Marcellana sono stati sigillati circa 50 Kg di alimenti privi di procedure di rintracciabilità e contestate irregolarità inerenti le norme a tutela dei lavoratori.