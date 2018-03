Dolci, carne e frutta: maxi sequestro a Battipaglia, Campagna e Salerno

Raffica di controlli e sequestri in provincia di Salerno. I carabinieri dei Nas hanno posto i sigilli a due tonnellate di prodotti chimici, fertilizzanti e fito sanitari impiegati nel settore agricolo. Finiti sotto chiave 20 mila confezioni di prodotti vietati. La merce era in parte contraffatta. Altri prodotti venivano venduti senza autorizzazione. L'ispezione è avvenuta all'interno di due negozi di Campagna. In azione anche i funzionari dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi nei prodotti agro alimentari con sede a Salerno.

Le ispezioni

Altre due operazioni sono state realizzate a Battipaglia e a Salerno. Nel centro del capoluogo, dopo la verifica all’interno di un bar-pasticceria, è stato sequestrato un intero laboratorio di oltre 250 mq che operava in ambienti malsani, caratterizzati da notevoli criticità igienico sanitarie e strutturali. Nella città capofila della Piana del Sele, sequestrati, in una macelleria equina,120 kg di carne per mancata attestazione della provenienza. Il valore dell'operazione dei Nas ammonta a 700 mila euro. Le contravvenzioni notificate ai proprietari si aggirano intorno ai 10 mila euro.