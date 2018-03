Blitz dei Nas in un panificio di Pastena: chiusura e sequestro

Nel mirino dei Carabinieri del Nas che hanno effettuato numerosi controlli, anche un panificio a Pastena dove i militari hanno riscontrato problemi di igiene dei locali, carenze strutturali e prodotti alimentari non tracciati. Emerse, dunque, notevoli criticità sia all’interno degli ambienti utilizzati per la produzione, sia in quelli per la vendita. Sequestrati anche 100 chili di prodotti da forno, sia dolci sia rustico-salati che erano privi di tracciabilità.

La chiusura

A questo punto è scattata la chiusura immediata del panificio. I militari, inoltre, hanno controllato una rivendita di ortofrutta, sequestrando un centinaio di chili di prodotti privi di tracciabilità.