Carenze igienico sanitarie: uova sequestrate dal Nas nel Salernitano

Nove aziende chiuse o sospese, oltre 32 mila uova sequestrate, 4.600 galline ovaiole e 30 tonnellate di mangimi non regolamentari. Contestate 101 violazioni amministrative e penali. Sette operatori del settore denunciati per maltrattamento di animali e frode in commercio. È il bilancio dei controlli straordinari sulla filiera delle uova condotti nel mese di settembre dai carabinieri del Nas che, su 373 obiettivi, hanno accertato irregolarità in 66 casi, pari al 18% del totale.

Nel Salernitano

In particolare, a Genova, Firenze, Livorno, Pescara e Salerno sono state individuate sei aziende zootecniche con relative aree di imballaggio uova, dove sono state riscontrate gravi carenze igieniche, gestionali e strutturali. Tutte le uova sono state sequestrate, mentre le attività sospese.