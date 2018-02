Nasce il progetto rete per gli alberghieri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono diversi gli Istituti Alberghieri della Campania provincia che hanno aderito al nuovo progetto di Rete, tra cui anche quelli della provincia di Salerno Ariano Irpino e Vallesaccarda. Un'occasione di crescita professionale, che sarà poi "riversata" sugli studenti. Oggi 6 Febbraio, a Volla, è nato il Progetto per gli Alberghieri, per i docenti di Sala e Vendita. L’idea è nata da AIBM Project per aggiornare i docenti degli Istituti campani con le moderne tecniche di miscelazione, abbracciando un po’ tutte le tematiche relative al mondo del bar e della caffetteria. Il primo appuntamento è stato il corso di aggiornamento sulle tecniche di miscelazione, tenuto appunto oggi, presso il Picasso Lounge Bar a Volla (NA), che ha visto protagonisti una rappresentanza di docenti da tutta la Campania (presenti quasi tutte le province). La metà di essi faceva già parte di un progetto che vedeva l’adozione dei libri di sala e vendita e la partecipazione a diversi corsi di aggiornamento (gratuiti). Dal punto di vista tecnico, il corso prevedeva la spiegazione delle tre principali tecniche di miscelazione: con uso di Jigger, in centilitri con versaggio libero e con free pouring (con l’uso del metal pour). I colleghi Alfonso Buonaiuto (anch’esso docente di sala e vendita), insieme a Domenico Buondonno, responsabile AIBM Campania, hanno spiegato le tecniche di versaggio corrette, i pro ed i contro di tutte e tre le tecniche, soffermandosi e facendo provare anche i colleghi con i vari strumenti di miscelazione. Nel corso è stata consigliata anche l’utilizzo dell’APP Iba cocktails che contiene le ricette in once, oltre che in CL, anche a scopo didattico con uno smartphone qualsiasi. L’aggiornamento ha preso spunto sul MODULO 15 e 16 del libro di testo Tecniche Avanzate di Sala e Vendita di Luigi Manzo. In questo modo, con le competenze minime acquisite, si è in grado poi di poter affrontare tranquillamente questi moduli in classe (clicca per ingrandire le immagini). Il corso è valido come aggiornamento professionale. Altri corsi sono in preparazione in tutta Italia, sempre curati dalla nuova Rete- Per maggiori informazioni ed iscrizioni: servizieditoriali017@gmail.com – 3396696464