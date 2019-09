Nasce l'associazione "Open" aperta ai giovani della provincia di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nasce l’associazione di promozione sociale Open, realtà che si pone l’obiettivo di essere un punto di riferimento per tutto il territorio della Provincia di Salerno. Open, infatti, nasce dalla volontà di un gruppo di giovani da sempre impegnati nel mondo associativo, nel mondo universitario, nel volontariato e nelle istituzioni. L’associazione prende il via con l’intento di essere un’agorà per un’intera generazione che soffre la mancanza di luoghi e punti di riferimento di elaborazione sociale e politica. L’esigenza è quella di favorire la sinergia con e tra i territori della provincia di Salerno, attraverso attività che promuovano l’inclusione sociale e lo sviluppo del territorio, in particolare quello delle aree interne. Per il raggiungimento di tali scopi, fondamentale sarà per l’associazione la collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno, gli Enti locali, i rappresentanti del Terzo Settore e tutte le realtà impegnate nella promozione e lo sviluppo delle comunità locali. Le attività dell’associazione riguarderanno la formazione, la cultura, lo sviluppo delle periferie, il recupero delle aree interne e l’inclusione sociale. Tra le iniziative, è in programma la realizzazione di una Scuola di Politiche finalizzata ad alimentare il dibattito, il confronto, lo scambio delle buone pratiche, ma soprattutto a favorire la crescita dei territori. Open, il cui nome rappresenta una vera e propria filosofia, è aperta e favorevole ai contributi di chiunque si riconosca nei valori e negli obiettivi promossi dall’associazione. È per tale ragione che i soci promotori intendono rivolgere un appello a tutti i giovani che intendono apportare il proprio contributo e favorire la crescita del territorio.

