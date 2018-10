Agevolare la nascita di birrifici artigianali campani: la proposta di Cammarano

Una legge per agevolare la nascita di birrifici artigianali di produzione campana. La proposta arriva dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano che spiega: “Puntare sulla produzione birraia agricola e artigianale in Campania, attraverso misure finalizzate a sostenere lo sviluppo della coltivazione delle materie prime impiegate per la produzione della birra, la valorizzazione degli elementi di tipicità e qualità e l’implementazione di processi innovativi nelle lavorazioni dei prodotti”.

I dettagli

Per l’esponente grillini si tratta di una produzione che “si avvarrà di strumenti di ricerca e di processi di miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione delle materie prime e dei loro derivati”. La proposta di legge, depositata in questi giorni, vuole promuovere politiche a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale. L’obiettivo è quello di agevolare in Campania la nascita di birrifici artigianali indipendenti, piccoli birrifici agricoli e microbirrifici, la cui produzione dovrà essere svolta esclusivamente sul territorio regionale. “La Campania – sottolinea Cammarano – gode delle condizioni climatiche e naturali ottimali per la produzione di un prodotto come la birra artigianale. Attraverso questa legge agevoliamo la creazione di imprese agricole nel settore, con particolare riferimento a quelle a conduzione femminile e giovanile. Sarà così possibile dar vita a una vera e propria rivoluzione che comporterà un rilancio inevitabile del comparto agricolo sul territorio della nostra regione. Il testo ha, infatti, tra gli obiettivi lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera agricola e artigianale e sarà accompagnato da misure che obbligano a una corretta informazione al consumatore, anche attraverso l’istituzione del portale regionale dei birrifici artigianali”.