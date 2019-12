Natale è nell'aria: Salerno, Cava e Nocera risplendono

Il Natale è nell'aria a Salerno. Le luminarie, infatti, rendono davvero magica l'atmosfera e, a partire da sabato pomeriggio, anche l'albero di piazza Portanova e le altre opere natalizie risplenderanno in città, come annunciato. Intanto, a Pastena, un aeroplanino e un trenino gigante sono pronti a far sognare grandi e piccini.

Gli altri appuntamenti

Guardando al resto della provincia, sempre sabato, alle 18, a Cava si terrà l'accensione del grande albero, mentre a Nocera Superiore, un'originale decorazione natalizia è spuntata a Palazzo di Città, con tanto di Babbo Natale e alberelli.