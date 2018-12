Natale e Capodanno, niente autobus: disagi per residenti e turisti a Salerno

Disagi in vista per residenti e turisti. Nei giorni delle festività natalizie, infatti, sarà ridotto il servizio extraurbano degli autobus.

I dettagli

Il 25 dicembre, così come il giorno di Capodanno (e cioè il primo gennaio) . riporta Il Mattino - non circolerà alcun mezzo di Busitalia Campania, né del servizio urbano né extraurbano. Le due vigilie, e cioè il 24 e il 31 dicembre, invece, saranno attive soltanto le linee del servizio urbano di Salerno, mentre l’intero trasporto extraurbano sarà fermo. E, dunque, coloro che volessero raggiungere il capoluogo in queste due date non potranno farlo. Come alternativa vi sono i treni e qualche altra azienda privata.