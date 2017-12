Festività natalizie a Salerno, l'entusiasmo del sindaco: "Ora pensiamo al Capodanno"

Un clima di festa e rispetto per il decoro, a Salerno, in questo periodo natalizio. A scattare una foto di queste giornate ricche di visitatori e cittadini a passeggio, il sindaco Vincenzo Napoli: "Abbiamo vissuto splendide giornate natalizie. Il Brindisi della Traviata sotto l’Albero di Piazza Portanova ha coinvolto migliaia di visitatori e cittadini. Il 24 dicembre strade e piazze piene di giovani, famiglie ,ospiti tra shopping, brindisi e musica. Il tutto nella più completa sicurezza, serenità, rispetto del decoro urbano e di tutti coloro che hanno partecipato a questa maxi festa collettiva. A Natale standing ovation per il Concerto del Coro delle Voci Bianche del Teatro Verdi", ha detto.

La soddisfazione e l'invito del sindaco Napoli:

Salerno ha dimostrato ancora una volta di esser speciale. Di sapere coniugare allegria e sicurezza, rispetto delle regole e divertimento, gioia di vivere e controlli serrati mettendo al bando gli eccessi ed i disturbi. Grazie a tutti per queste ore meravigliose. Ai cittadini ed agli ospiti, ai commercianti, artisti ed operatori dello spettacolo, alle forze dell’ordine, alla protezione civile, alla polizia municipale, ai servizi ed agli uffici del Comune di Salerno , al personale delle società di mobilità e parcheggi, pulizia. Grazie a tutti per questo risultato formidabile frutto di programmazione lungimirante e lavoro intensissimo, cooperazione al bene comune. E adesso prepariamoci a vivere al meglio le prossime giornate di festa con le Luci d’Artista, il Capodanno in Piazza con Fiorella Mannoia e Serena Autieri, il doppio Concerto del 1 dell’anno al Teatro Verdi , le mostre e gli eventi, le attività solidali che rendono Salerno ancora più bella ed accogliente.