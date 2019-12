Natale insieme ai senzatetto: Venite Libenter fa un appello ai cittadini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Come ogni anno Venite Libenter festeggerà il Natale con i senza tetto presso la Parrocchia San Demetrio. Servono cuochi eccellenti, persone disponibili al servizio tavoli, generi alimentari tipici e anche qualche piccola donazione per poter preparare un piccolo regalo sotto l'albero per ogni ospite.

Per essere chi volesse fornire il suo contributo, è possibile contattare il 3491930552 o scrivere una email a info@venitelibenter.it