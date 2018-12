"Natale con Noi" a Matierno: boom di presenze per le esibizioni dei ragazzi

Boom di presenze, per "Natale con Noi", al centro di aggregazione e polifunzionale di Matierno: grandi e piccini hanno preso parte all'iniziativa organizzata dall'associazione Musikattiva, dalla cooperativa sociale Galahad, dalla cooperativa sociale Giovamente, con il patrocinio dell'Ambito S5 delle Politiche Sociali del Comune di Salerno guidate dall'assessore Nino Savastano.

L'iniziativa

Nell'ex scuola elementare di Matierno, dunque, ad aprire la manifestazione, la proiezione dello spot progresso contro il bullismo, "Sono stato io", interpretato dai ragazzi del Centro della Legalità e poi i brani intonati dal coro gospel della cooperativa Galahad, diretto dal maestro Manuel Fernandez, cui è spettato anche l'augurio in musica rivolto alla platea, attraverso un brano natalizio che ha incantato tutti i presenti. Risate a crepapelle, a seguire, per lo sketch comico interpretato dagli stessi ragazzini del Centro per la Legalità. Applausi e sorrisi, infine, per il saggio musicale e canoro curato dall'associazione Musikattiva in collaborazione con il centro di aggregazione Enzo Sacco che ha visto come protagonisti i bambini del quartiere. Tanta curiosità, infine, hanno attirato i lavoretti realizzati nell'ambito dei laboratori creativi proposti ai minori dalle cooperative Giovamente e Galahad, le cui attività, come quelle di Musikattiva, riprenderanno dopo le vacanze natalizie. Un successo.

